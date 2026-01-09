Ричмонд
Трамп рассказал, почему США захватили очередной танкер в Карибском море

Трамп: США захватили новый танкер, так как он покинул Венесуэлу без разрешения.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что США в сотрудничестве с временными властями Венесуэлы захватили нефтяной танкер в Карибском море, поскольку тот покинул Венесуэлу без разрешения Вашингтона.

В пятницу южное командование ВС США подтвердило захват танкера Olina в Карибском море в ходе операции, которая прошла без происшествий. Согласно сообщению, операция была проведена при координации с министерством внутренней безопасности США. Морские пехотинцы и моряки начали операцию с борта авианосца USS Gerald R. Ford и «без инцидентов задержали моторный танкер Olina в Карибском море».

«Сегодня Соединенные Штаты Америки в координации с временными властями Венесуэлы захватили нефтяной танкер, который покинул Венесуэлу без нашего разрешения. Сейчас этот танкер возвращается в Венесуэлу, и нефть будет продаваться в рамках большой энергетической сделки, которую мы заключили для таких продаж», — написал он в социальной сети Truth Social.

В понедельник Трамп отметил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны. Однако восстановление добычи нефти до пиковых показателей 1970-х годов потребует от американских компаний более 100 миллиардов долларов и займет около десяти лет, сообщало агентство Блумберг со ссылкой на слова директора по энергетической политике Латинской Америки в Институте государственной политики Бейкера при Университете Райса Франсиско Мональди.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
