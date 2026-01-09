Ричмонд
Новая глава Венесуэлы не поедет в США в ближайшее время

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес не планирует зарубежных поездок в ближайшее время.

Источник: Аргументы и факты

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес в ближайшее время не намерена совершать зарубежные визиты. Об этом сообщил вице-президент страны по вопросам коммуникаций Фредди Няньес, комментируя появившиеся в СМИ сообщения.

Поводом для разъяснений стала публикация испанского издания ABC, в которой со ссылкой на источники в администрации США утверждалось, что Родригес якобы направила запрос на поездку в Вашингтон на следующей неделе. Официальные власти Венесуэлы опровергли данную информацию.

В правительстве подчеркнули, что текущие приоритеты сосредоточены на внутренней повестке. Основное внимание уделяется обеспечению стабильности, общественного порядка и защите права граждан страны на мирное развитие.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уклонился от прямого ответа, беседовал ли он с Дельси Родригес, но подчеркнул, что государственный секретарь США Марко Рубио поддерживает с ней регулярную связь.

