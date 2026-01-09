Мексика и Колумбия захотели восстановить отношения с США

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум призвала к более тесному взаимодействию с Вашингтоном в сфере безопасности после заявлений Трампа о возможных ударах по наркокартелям. По данным Bloomberg, она направила главу МИД Хуана Рамона де ла Фуэнте на переговоры с госсекретарём США Марко Рубио для обсуждения улучшения двусторонних отношений. Шейнбаум напомнила, что между странами уже действует соглашение о сотрудничестве, и заявила, что Мехико заинтересован в расширении обмена данными о ликвидации подпольных лабораторий.
При этом мексиканский лидер усомнилась в реальности военного вторжения США. По её словам, подобные заявления не стоит воспринимать буквально, а вмешательство во внутренние дела других государств остаётся недопустимым.
Параллельно Дональд Трамп объявил о готовящейся встрече с президентом Колумбии Густаво Петро в Белом доме в начале февраля. Американский лидер подчеркнул, что рассчитывает на «успешные переговоры» для обеих стран, однако отдельно обозначил ключевое условие — прекращение поставок кокаина и других наркотиков в США.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп отменил вторую волну атак по Венесуэле на фоне улучшения отношений. США и Каракас договорились о сотрудничестве в восстановлении нефтегазовой инфраструктуры с инвестициями не менее 100 млрд долларов. По словам Трампа, смягчение политики стало возможным благодаря шагам Венесуэлы навстречу и освобождению политзаключённых.
