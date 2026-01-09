Мексика и Колумбия захотели восстановить отношения с США

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум призвала к более тесному взаимодействию с Вашингтоном в сфере безопасности после заявлений Трампа о возможных ударах по наркокартелям. По данным Bloomberg, она направила главу МИД Хуана Рамона де ла Фуэнте на переговоры с госсекретарём США Марко Рубио для обсуждения улучшения двусторонних отношений. Шейнбаум напомнила, что между странами уже действует соглашение о сотрудничестве, и заявила, что Мехико заинтересован в расширении обмена данными о ликвидации подпольных лабораторий.