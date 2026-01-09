Ричмонд
ООН в ответ на захват США танкера призвала соблюдать международное право

ООН напомнила о важности соблюдения международного права после очередного захвата США танкера.

Источник: Аргументы и факты

В ООН прокомментировали ситуацию с захватом Соединёнными Штатами нефтяного танкера Olina в Карибском море, указав на необходимость соблюдения норм международного права. Соответствующее заявление сделал представитель генерального секретаря Всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее Южное командование вооружённых сил США подтвердило факт захвата танкера в ходе операции, проведённой в Карибском море. По информации американской стороны, операция прошла без инцидентов и осложнений.

В ООН отметили, что не располагают полной информацией обо всех обстоятельствах произошедшего. При этом было подчеркнуто, что любые действия, особенно в акватории открытого моря, должны осуществляться в строгом соответствии с международным правом.

Ранее сообщалось, что США освободили двух граждан России из состава танкера «Маринера».

