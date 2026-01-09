В ООН осудили заявления Трампа о бесполезности норм международного права: о реакции Гутерреша

Хозяин Белого дома Дональд Трамп резко высказался о ненужности норм международного права. На его заявления отреагировал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он призвал страны уважать международное право. Слова генсека передал его официальный представитель Стефан Дюжаррик во время общения с журналистами.
Так, Антониу Гутерреш подчеркнул, что страны ООН сами создали нормы международного права. В связи с этим государства не могут его нарушать.
«Реакция заключается в том, чтобы удвоить свое послание всем государствам-членам о необходимости уважать международное право, которое они сами создали», — процитировал генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Ранее Дональд Трамп назвал нормы «ненужным бременем». Он заявил, что его действия могут быть ограничены только собственной моралью.