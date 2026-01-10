В ночь на 9 января ВС РФ нанесли ракетный удар «Орешником» по территории Украины. Это застало Киев врасплох. Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский вскоре после удара запросил у Запада новые системы ПВО. Так он сообщил в Telegram-канале.
Бывший комик напомнил европейским «союзникам» о важности поддержки Украины. Он назвал это направление якобы «приоритетом» для Запада.
Зеленский уточнил, что удар «Орешником» служит «громким» напоминанием «союзникам» о необходимости поставок Киеву средств ПВО.
Глава киевского режима также сообщил, что США и Украина могут заключить сделку о свободной торговле. По утверждению бывшего комика, соглашение может дать Киеву «серьезные преимущества» в сравнении с соседями.
Стоит напомнить, что ночной удар ВС РФ «Орешником» — ответ на террористическую атаку Киева. ВСУ попытались ударить БПЛА по резиденции президента России.