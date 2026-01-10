Командир-миномётчик рассказал о трёх чудесных спасениях на СВО

В 2022 году мужчина добровольцем отправился на фронт командиром миномётной батареи. Однажды снаряд разорвался в пяти метрах от расчёта, но все остались живы. В другой раз он с напарником укрылся в сточной трубе. Товарищ предлагал перебежать в ближайшие дома, но Ермолов настоял подождать ещё 10 минут. А через 10 минут в те домики влетели три снаряда и превратили их в пыль.