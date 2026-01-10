Ричмонд
Командир-миномётчик рассказал о трёх чудесных спасениях на СВО

Бывший комендант одесского Антимайдана Владимир Ермолов (имя изменено) пережил несколько смертельно опасных ситуаций на СВО. Всё началось в 2014 году, когда он, кадровый офицер-десантник, оказался в оппозиции к госперевороту и три с половиной года провёл в украинской тюрьме, пишет «Царьград».

Источник: Life.ru

В 2022 году мужчина добровольцем отправился на фронт командиром миномётной батареи. Однажды снаряд разорвался в пяти метрах от расчёта, но все остались живы. В другой раз он с напарником укрылся в сточной трубе. Товарищ предлагал перебежать в ближайшие дома, но Ермолов настоял подождать ещё 10 минут. А через 10 минут в те домики влетели три снаряда и превратили их в пыль.

В третий раз смерть буквально пролетела мимо виска: осколки вонзились в бревно укрытия, когда он наклонялся за коробкой с дронами. Владимир уверен, что его спасло чудо и промысел Божий — ведь когда-то он окончил семинарию, но священником так и не стал, избрав другой путь.

