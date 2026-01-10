Ричмонд
Деньги есть, света нет: После ударов по энергетике Зеленский публично отчитал Кличко

Владимир Зеленский в вечернем обращении жёстко раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко за неготовность столицы к ударам по энергетической инфраструктуре. Он дал понять, что считает ситуацию следствием управленческих решений, а не отсутствия ресурсов.

Источник: Life.ru

По словам Зеленского, Киеву нельзя «убегать от проблем», особенно с учётом финансовых возможностей города. Он напомнил, что столица остаётся самым обеспеченным регионом страны и там должны были заранее подготовить резервные схемы энергоснабжения.

Ранее Life.ru писал, что Виталий Кличко назвал удар по Киеву самым мощным за последнее время. По его словам, город столкнулся с серьёзными проблемами в системе энергоснабжения, а ситуацию он охарактеризовал как сложную. При этом мэр признал, что назвать точные сроки восстановления тепла и света в домах пока невозможно.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.