Деньги есть, света нет: После ударов по энергетике Зеленский публично отчитал Кличко

Ранее Life.ru писал, что Виталий Кличко назвал удар по Киеву самым мощным за последнее время. По его словам, город столкнулся с серьёзными проблемами в системе энергоснабжения, а ситуацию он охарактеризовал как сложную. При этом мэр признал, что назвать точные сроки восстановления тепла и света в домах пока невозможно.