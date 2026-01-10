Курская область, 10 января.
Позиции вооружённых формирований Киева в районе Рыжевки попали под обстрел российских войск. Населённый пункт находится в нескольких километрах от Курской области. В Сумской фиксируется продвижение наших штурмовиков на нескольких участках, в том числе в Краснопольском районе, куда подразделения зашли совсем недавно. В группировке «Север» отмечают, что противник пытается сдержать продвижение Армии России с помощью FPV-дронов.
Только за одни сутки ВСУ потеряли вблизи Курской области и в Сумской свыше 50 боевиков. Также уничтожены гаубица Д-30, внедорожник и багги, пункты управления БПЛА и станции Starlink.
Запорожская область, 10 января.
Над селом Зелёное водружён флаг Российской Федерации. Подразделения противника разбили бойцы 394-го полка 5-й армии группировки войск «Восток». В Министерстве обороны отметили, что выход на новый рубеж имеет важное тактическое значение.
— Освобождение Зелёного позволяет расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур, укрепить позиции на подступах к Гуляйполю и создать условия для дальнейшего наступления в западном направлении, — считает военный корреспондент Александр Коц.
Военный блогер Юрий Подоляка утверждает, что следующим населённым пунктом на этом направлении, который перейдёт под контроль России, станет Святопетровка. Здесь противник практически окружён.
— Таким образом получается, что наши части 5А, успешно отразив все попытки киевского режима зайти обратно на западные окраины Гуляйполя при помощи смертников из штурмового полка «Скеля», после Рождества широким фронтом развернули наступление на линии Святопетровка — Староукраинское — Железнодорожное с общим направлением на Верхнюю Терсу и Гуляйпольское, — пишет Подоляка.
Харьковская область, 10 января.
Продолжается героическая оборона Купянска. ВС РФ продолжают сдерживать натиск врага в северной и промышленной части города. Под контроль России на этом направлении возвращена Тищенковка. Украинские формирования выбивают из Московки.
Донецкая Народная Республика, 10 января.
Всё ближе наши войска к окраинам Константиновки, хотя внутри города уже идут бои. Военкор Тимофей Ермаков сообщает о заходе ВС РФ в Новодмитровку. Село находится на северо-востоке от Константиновки.
— Это фланговая поддержка нашего прорыва вглубь города вплоть до Бахмутской улицы, — объяснил Ермаков.
Кроме того, есть успехи у наших войск на севере ДНР. Сразу несколько источников подтверждают заход передовых групп в Святогорск. Канал «Рыбарь» пишет о том, что на руку ВС РФ сыграла погода. На этом же участке фронта бои идут за Красный Лиман, Дробышево и Яровую.
Расчёты FPV-дронов центра «Рубикон» поразили личный состав, автотранспорт, бронеавтомобиль HMMWV «Хамви» американского производства, танк, наземные робототехнические комплексы, блиндаж и укрытие противника в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России.
Зеленский зашёл к Трампу через литий.
Украина отдала право на добычу лития в Кировоградской области компании, принадлежащей другу президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times. Украинскими недрами займётся Рональд Лаудер, знакомый с американским лидером со студенчества. Также об их близости говорит тот факт, что Лаудер подал Трампу идею о приобретении Гренландии.
Случилось это в тот момент, когда Владимир Зеленский ищет возможности встречи с президентом США. Он хочет обсудить с хозяином Белого дома гарантии безопасности для Украины. По информации Axios, в России уже изучили планы Киева, но официального комментария пока не было.
