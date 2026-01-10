Трамп допустил, что оппозиционерка Мачадо может оказаться у власти в Венесуэле

«Ну, я должен с ней поговорить. Поговорю с ней. Она может быть вовлечена в какой-то аспект этого. Мне нужно будет с ней поговорить», — заявил Трамп, комментируя вопрос о Мачадо на встрече с руководителями крупнейших американских нефтяных компаний, посвященной ситуации вокруг Венесуэлы.
При этом он уточнил, что Мачадо, как ожидается, посетит Вашингтон 13 или 14 января.
