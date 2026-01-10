Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп допустил, что оппозиционерка Мачадо может оказаться у власти в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что оппозиционный экс-депутат венесуэльского парламента Мария Корина Мачадо может войти в состав новых властей республики.

Источник: AP 2024

«Ну, я должен с ней поговорить. Поговорю с ней. Она может быть вовлечена в какой-то аспект этого. Мне нужно будет с ней поговорить», — заявил Трамп, комментируя вопрос о Мачадо на встрече с руководителями крупнейших американских нефтяных компаний, посвященной ситуации вокруг Венесуэлы.

При этом он уточнил, что Мачадо, как ожидается, посетит Вашингтон 13 или 14 января.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше