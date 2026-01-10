Ричмонд
Трамп предупредил власти Ирана о последствиях, если погибнут протестующие

Трамп: власти Ирана ждут последствия, если погибнут протестующие.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил власти Ирана о последствиях, если погибнут протестующие.

«Мы внимательно следим за ситуацией. Если они начнут убивать людей, как они делали в прошлом, мы вмешаемся. Мы ударим их очень сильно туда, где больно. И это не означает вооруженные силы на месте, но означает сильный-сильный удар туда, где больно», — сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.

