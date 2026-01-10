ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил власти Ирана о последствиях, если погибнут протестующие.
«Мы внимательно следим за ситуацией. Если они начнут убивать людей, как они делали в прошлом, мы вмешаемся. Мы ударим их очень сильно туда, где больно. И это не означает вооруженные силы на месте, но означает сильный-сильный удар туда, где больно», — сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше