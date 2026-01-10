«Просто делаю свою работу»: Девушка ушла с госслужбы и стала санинструктором в зоне СВО

До начала боевых действий Инна, уроженка Белгородской области, находилась на госслужбе и с юных лет активно занималась волонтёрством. Переломным стал 2022 год, когда она начала помогать добровольческим организациям, познакомилась с военными медиками и решила присоединиться к ним.
На передовой её работа не прекращалась ни днём, ни ночью. Девушке приходилось участвовать в эвакуации военнослужащих под огнём. Несмотря на награды — медали «За храбрость» и «За спасение погибавших» — Диденко не считает себя героем.
«Я просто стараюсь хорошо делать свою работу и просто быть хорошим человеком, другом, боевым товарищем, на которого можно опереться и положиться», — поделилась она.
Ранее президент России Владимир Путин признался, что гордится участниками специальной военной операции. В рамках церемонии, посвящённой присвоению званий Героя России участникам специальной военной операции, лидер РФ поблагодарил военнослужащих за проявленное мужество и верность Отечеству.
