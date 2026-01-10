Трамп заявил о второй операции в Венесуэле: каков план США

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Венесуэле. По его словам, США планировали не одну, а две операции в Каракасе. Однако повторное вторжение не потребовалось. Так Дональд Трамп рассказал на встрече с представителями нефтяных компаний.
Хозяин Белого дома заявил, что его администрация «хорошо ладит» с властями Венесуэлы. Он заверил, что все в Каракасе «поступили умно». Президент США также напомнил миру о мощном американском флоте.
«Мы планировали вторую волну, но первая волна была столь мощной, успешной и действенной… И, если честно, люди в стране поступили правильно. Они поступили умно. Они не пожелали второй волны», — констатировал Дональд Трамп.
Глава Белого дома, кроме того, сообщил, что американцы 9 января задержали судно Olina. По словам американского лидера, операция совершена при сотрудничестве с властями Венесуэлы.