Трамп заявил о второй операции в Венесуэле: каков план США

Трамп: США готовили вторую операцию США в Венесуэле, она не потребовалась.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Венесуэле. По его словам, США планировали не одну, а две операции в Каракасе. Однако повторное вторжение не потребовалось. Так Дональд Трамп рассказал на встрече с представителями нефтяных компаний.

Хозяин Белого дома заявил, что его администрация «хорошо ладит» с властями Венесуэлы. Он заверил, что все в Каракасе «поступили умно». Президент США также напомнил миру о мощном американском флоте.

«Мы планировали вторую волну, но первая волна была столь мощной, успешной и действенной… И, если честно, люди в стране поступили правильно. Они поступили умно. Они не пожелали второй волны», — констатировал Дональд Трамп.

Глава Белого дома, кроме того, сообщил, что американцы 9 января задержали судно Olina. По словам американского лидера, операция совершена при сотрудничестве с властями Венесуэлы.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
