Трамп уверен, что США не потребуется продолжать операцию в Венесуэле

Трамп заявил, что США планировали вторую волну атак на Венесуэлу, но теперь эти меры излишни.

Источник: Аргументы и факты

Администрация США ранее рассматривала возможность проведения второй волны военной операции в Венесуэле, однако в настоящее время считает такие меры излишними. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме.

По его оценке, первоначально запланированные действия оказались достаточно масштабными и эффективными, что сделало дальнейшее развитие операции ненужным. Он также отметил характер взаимодействия с представителями Венесуэлы, подчеркнув, что достигнутые результаты превзошли ожидания.

Кроме того, американский лидер указал, что ситуация внутри Венесуэлы сыграла свою роль в отказе от дальнейших шагов. При этом он напомнил о наличии у США значительных военно-морских сил в регионе, выразив уверенность, что необходимости в их применении не возникнет.

Ранее Трамп не исключил, что для родившегося в семье кубинских эмигрантов госсекретаря США Марко Рубио операция в Венесуэле стала «актом мести».

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше