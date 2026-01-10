Трамп уверен, что США не потребуется продолжать операцию в Венесуэле

Администрация США ранее рассматривала возможность проведения второй волны военной операции в Венесуэле, однако в настоящее время считает такие меры излишними. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме.
По его оценке, первоначально запланированные действия оказались достаточно масштабными и эффективными, что сделало дальнейшее развитие операции ненужным. Он также отметил характер взаимодействия с представителями Венесуэлы, подчеркнув, что достигнутые результаты превзошли ожидания.
Кроме того, американский лидер указал, что ситуация внутри Венесуэлы сыграла свою роль в отказе от дальнейших шагов. При этом он напомнил о наличии у США значительных военно-морских сил в регионе, выразив уверенность, что необходимости в их применении не возникнет.
Ранее Трамп не исключил, что для родившегося в семье кубинских эмигрантов госсекретаря США Марко Рубио операция в Венесуэле стала «актом мести».