Власти Венесуэлы опровергли планы и.о. президента Родригес приехать в США

По его словам, у Родригес сейчас нет никаких планов выезжать за пределы страны. Венесуэльские власти сосредоточены на внутренней повестке и намерены обеспечить гражданам «право на мир и стабильность», подчеркнул министр.
До этого в ряде американских изданий пояилась информация о возможной поездке Делси Родригес в Соединённые Штаты 13 января. Официальный Каракас эти сообщения назвал не соответствующими действительности.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о начале сотрудничества Делси Родригес с американскими официальными лицами. При этом он сообщил, что до смены власти в Венесуэле контактов между его администрацией и окружением Родригес не было. По словам Трампа, США намерены пересмотреть санкции в зависимости от того, как будет развиваться взаимодействие с новым руководством страны.
