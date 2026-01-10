Ричмонд
Власти Венесуэлы опровергли планы и.о. президента Родригес приехать в США

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес не планирует в ближайшее время зарубежных поездок. Об этом сообщил министр связи и информации республики Фредди Ньяньес, опровергнув публикации американских СМИ о якобы готовящемся визите в США.

Источник: Life.ru

По его словам, у Родригес сейчас нет никаких планов выезжать за пределы страны. Венесуэльские власти сосредоточены на внутренней повестке и намерены обеспечить гражданам «право на мир и стабильность», подчеркнул министр.

До этого в ряде американских изданий пояилась информация о возможной поездке Делси Родригес в Соединённые Штаты 13 января. Официальный Каракас эти сообщения назвал не соответствующими действительности.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о начале сотрудничества Делси Родригес с американскими официальными лицами. При этом он сообщил, что до смены власти в Венесуэле контактов между его администрацией и окружением Родригес не было. По словам Трампа, США намерены пересмотреть санкции в зависимости от того, как будет развиваться взаимодействие с новым руководством страны.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
