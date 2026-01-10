Власти Венесуэлы опровергли планы и.о. президента Родригес приехать в США

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о начале сотрудничества Делси Родригес с американскими официальными лицами. При этом он сообщил, что до смены власти в Венесуэле контактов между его администрацией и окружением Родригес не было. По словам Трампа, США намерены пересмотреть санкции в зависимости от того, как будет развиваться взаимодействие с новым руководством страны.