Трамп заявил, что операции по захвату Путина не будет

Бывший президент России и зампред Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он назвал операцию США «хамством и мерзостью». По словам Дмитрия Медведева, произошла «вселенская катастрофа в сфере международных отношений». Он также заявил, что американцы устроили операцию ради кражи нефти. позарились на венесуэльскую нефть, а наркотики стали лишь поводом для их спецоперации.