Трамп заявил, что операции по захвату Путина не будет

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал вопрос о якобы возможном приказе якобы захватить российского лидера Владимира Путина. Он констатировал, что такой операции не будет. Об этом президент США высказался в ходе общения с журналистами.
Один из представителей прессы спросил, будет ли дан соответствующий указ «когда-нибудь», не обозначая сроков. Американский лидер ответил отрицательно.
Бывший президент России и зампред Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он назвал операцию США «хамством и мерзостью». По словам Дмитрия Медведева, произошла «вселенская катастрофа в сфере международных отношений». Он также заявил, что американцы устроили операцию ради кражи нефти. позарились на венесуэльскую нефть, а наркотики стали лишь поводом для их спецоперации.