Политолог назвала неожиданную причину повышенного внимания Трампа к Ирану

По словам эксперта, эта база — серьёзное место для силового давления на Африку, Ближний Восток и Индию. США в принципе не могут изолироваться от регионов, которые им интересны, благодаря своей глобальной военной сети. Поэтому внимание Трампа к Ирану — закономерность, а не случайность.