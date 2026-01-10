Ричмонд
Политолог назвала неожиданную причину повышенного внимания Трампа к Ирану

Повышенное внимание президента США Дональда Трампа к Ирану объясняется стратегическим расположением американских военных баз по всему миру. Такое мнение выразила политолог Каринэ Геворгян в эфире радио Sputnik.

Источник: Life.ru

Основные силы США находятся в Восточном полушарии. Ключевая точка — крупная база «Диего-Гарсия» в Индийском океане. До Ирана от неё всего около 4000 км. Этот плацдарм, оснащённый авиацией и подлодками, позволяет Вашингтону контролировать ситуацию.

По словам эксперта, эта база — серьёзное место для силового давления на Африку, Ближний Восток и Индию. США в принципе не могут изолироваться от регионов, которые им интересны, благодаря своей глобальной военной сети. Поэтому внимание Трампа к Ирану — закономерность, а не случайность.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

