Политолог назвала неожиданную причину повышенного внимания Трампа к Ирану

Основные силы США находятся в Восточном полушарии. Ключевая точка — крупная база «Диего-Гарсия» в Индийском океане. До Ирана от неё всего около 4000 км. Этот плацдарм, оснащённый авиацией и подлодками, позволяет Вашингтону контролировать ситуацию.
По словам эксперта, эта база — серьёзное место для силового давления на Африку, Ближний Восток и Индию. США в принципе не могут изолироваться от регионов, которые им интересны, благодаря своей глобальной военной сети. Поэтому внимание Трампа к Ирану — закономерность, а не случайность.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.