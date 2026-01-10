«Хорошее списание»: Трамп отказался требовать компенсации с Венесуэлы

При этом Трамп дал понять, что американский бизнес готов к масштабному возвращению в страну. По его словам, нефтяным компаниям предстоит вложить не менее 100 млрд долларов в восстановление добычи и инфраструктуры, а США намерены перерабатывать и продавать венесуэльскую нефть, в том числе использовать её для строительства дорог. Выручка будет распределяться в Венесуэлу, Соединённые Штаты, а также среди нефтяных компаний. Трамп подчеркнул, что американский народ получит значительную выгоду, потому что Вашингтон планирует добывать объёмы нефти, которые «по сути, мало кто когда-либо видел».