«Хорошее списание»: Трамп отказался требовать компенсации с Венесуэлы

По словам главы вашингтонской администрации, отношения с Каракасом планируется выстраивать «с ровной поверхности». Трамп подчеркнул, что прошлые убытки стали следствием решений предыдущих властей США, а потому возвращаться к ним не имеет смысла. В ходе беседы один из руководителей нефтяной компании признался, что его фирма потеряла в Венесуэле около 12 млрд долларов, на что президент отреагировал коротко: «Хорошее списание».
При этом Трамп дал понять, что американский бизнес готов к масштабному возвращению в страну. По его словам, нефтяным компаниям предстоит вложить не менее 100 млрд долларов в восстановление добычи и инфраструктуры, а США намерены перерабатывать и продавать венесуэльскую нефть, в том числе использовать её для строительства дорог. Выручка будет распределяться в Венесуэлу, Соединённые Штаты, а также среди нефтяных компаний. Трамп подчеркнул, что американский народ получит значительную выгоду, потому что Вашингтон планирует добывать объёмы нефти, которые «по сути, мало кто когда-либо видел».
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп сообщил о начале сотрудничества исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес с американскими официальными лицами. По его словам, контакты начались уже после смены власти в стране. Также Трамп заявил, что Вашингтон в ближайшее время пересмотрит санкции в зависимости от того, как будет развиваться взаимодействие с новым руководством Венесуэлы.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.