Трамп: Венесуэла согласилась передать США 30 млн баррелей нефти

Власти Венесуэлы согласились передать Соединённым Штатам 30 миллионов баррелей нефти.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп сообщил, что власти Венесуэлы 8 января согласились передать Соединённым Штатам 30 миллионов баррелей нефти. По его словам, указанный объём уже направляется американской стороне и представляет собой значительную партию энергоресурсов.

Американский президент также отметил, что стоимость переданной нефти оценивается примерно в 4 миллиарда долларов. Он связал достигнутые договорённости с налаженным взаимодействием между Вашингтоном и Каракасом, подчеркнув, что подобные шаги стали возможны благодаря конструктивным контактам между сторонами.

Кроме того, в рамках бессрочной договорённости с новыми властями Венесуэлы Соединённые Штаты в ближайшее время начнут переработку и продажу венесуэльской нефти. Речь идёт о поставках объёмом до 50 миллионов баррелей, переработка и реализация которых, по заявлению американской стороны, будут осуществляться на постоянной основе.

Ранее китайское издание Sohu сообщило, что заявления Дональда Трампа о возможном контроле над нефтяными ресурсами Венесуэлы могут столкнуться с серьёзными экономическими и технологическими ограничениями.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше