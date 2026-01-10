Трамп: Венесуэла согласилась передать США 30 млн баррелей нефти

Президент США Дональд Трамп сообщил, что власти Венесуэлы 8 января согласились передать Соединённым Штатам 30 миллионов баррелей нефти. По его словам, указанный объём уже направляется американской стороне и представляет собой значительную партию энергоресурсов.
Американский президент также отметил, что стоимость переданной нефти оценивается примерно в 4 миллиарда долларов. Он связал достигнутые договорённости с налаженным взаимодействием между Вашингтоном и Каракасом, подчеркнув, что подобные шаги стали возможны благодаря конструктивным контактам между сторонами.
Кроме того, в рамках бессрочной договорённости с новыми властями Венесуэлы Соединённые Штаты в ближайшее время начнут переработку и продажу венесуэльской нефти. Речь идёт о поставках объёмом до 50 миллионов баррелей, переработка и реализация которых, по заявлению американской стороны, будут осуществляться на постоянной основе.
Ранее китайское издание Sohu сообщило, что заявления Дональда Трампа о возможном контроле над нефтяными ресурсами Венесуэлы могут столкнуться с серьёзными экономическими и технологическими ограничениями.