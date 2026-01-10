«Ты что, фраер, попутал?»: Как мажоры в разгар СВО гробят карьеру родителей-чиновников

«Фраер попутал». Как дерзкая фраза дочери чиновницы разрушила карьеру Юлии Шевцовой.
Самым ярким скандалом прошлого года стала отставка главы Нюксенского района Вологодской области Юлии Шевцовой. Напомним, «удружила» маме 19-летняя Ксения Шевцова, которая угрожала своим недругам отправить их в зону СВО.
— Ты что, фраер, попутал? Знаешь, кто моя мама? Мэр. Мы тебя на СВО отправим, — заявила 19-летняя Ксения Шевцова в ролике, опубликованном ею в соцсетях ещё в октябре 2024 года.
Это видео кто-то скачал из аккаунта девушки и разместил на публичных площадках весной 2025-го. И оно буквально взорвало блогосферу — в адрес семейства посыпались сотни гневных комментариев со стороны участников спецоперации и их семей.
Шевцова-старшая, будучи чиновницей опытной, попыталась купировать скандал на корню: видео было удалено, личные аккаунты членов семьи закрыты, а сама она записала видеообращение с извинениями за дочь. В нём мать назвала поведение Ксении недопустимым, заявила, что уже провела с ней «серьёзный разговор», заверила аудиторию в своей поддержке курса страны и любви к Родине.
Однако это не помогло, а только, кажется, обострило ситуацию. К народной критике присоединились известные блогеры и даже глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, заметившая, что Шевцова записала «странное видео с извинениями дерзким тоном». В Сети стали множиться призывы к добровольной отставке с поста главы районной администрации, который «мог бы как раз занять участник СВО».
Та самая видеозапись, разрушившая карьеру Юлии Шевцовой. Видео © Telegram / SHOT.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отреагировал на громкий скандал с дочерью главы Нюксенского района Юлии Шевцовой: чиновница уволена без права вернуться на госслужбу. По его словам, уволенная сможет найти себя в сфере, «не связанной с государственной службой, и обрести альтернативные варианты своего дальнейшего карьерного развития».
При этом областной начальник обозначил и причины скандала: у Шевцовой был конфликт с бывшими подчинёнными, которые, возможно, слили в Сеть видео её дочери.
— (Они) не упустили возможности попытаться «воткнуть ей шпильку» из соображений личной мести, — обрисовал ситуацию губернатор.
Впрочем, в Сети бытует и другое объяснение: адресатом скандала мог стать сам губернатор- «варяг», плохо уживающийся с местными элитами. Атака на него была предпринята через ослабление его команды — Юлия Шевцова была именно из неё.
Сети для СВО и сумка Louis Vuitton: два мира главы района Леонида Фролова.
В июле вспыхнул скандал с дочерью действующего главы района в Иркутской области Леонида Фролова. Девушка раскатывает по США и Мальдивам, сорит деньгами, а её муж опубликовал пост, в котором назвал весь мир «пробником Америки».
Напомним, скандал разгорелся из-за поста в соцсетях одного из журналистов — Ивана Панкина.
— Пока сам мэр в соцсетях выкладывает посты с бойцами СВО и волонтёрами, плетущими маскировочные сети, его дочь Екатерина и зять Рубен Казарян демонстрируют в запрещённом «Инстаграме» роскошный образ жизни с регулярными поездками в США и на Мальдивы. Тут всё — фото из Беверли-Хиллз и Голливуда, дорогие автомобили и брендовые вещи, шампанское Moët и сумочка Louis Vuitton для переноски собачки за 220 тысяч, — написал Панкин в своём аккаунте.
Кроме того, «шиковавшая» в соцсетях Екатерина Фролова привлекла внимание к имуществу районного главы и членов его семьи, которое оказалось совсем немаленьким — от недвижимости в элитных посёлках и семейного бизнеса до целого парка автомобилей, состоящего из Mercedes и Mercedes-Maybach.
На растущее общественное недовольство Фролов отреагировал нервно: он назвал претензии «потоками клеветы» и «бредом», который «перешёл все границы», затронув его семью и «священную тему СВО». А также дал понять, что обратившие внимание на похождения родни известны, обвинил их в работе на Украину и пригрозил, что к ним, «безусловно, придут те, кто борется с пятой колонной внутри страны, чтобы поговорить по существу».
Такая реакция, скорее всего, была продиктована предстоящими выборами главы района, которые должны были состояться спустя пару месяцев. Фролов намеревался переизбраться, и такое внимание было ему ни к чему. Впрочем, для него, в отличие от уволенной в Вологде Юлии Шевцовой, всё закончилось благополучно — глава семейства официально вступил в должность мэра Иркутского муниципального округа 24 сентября.
Сын на Бали, отец в отставке: чем закончился скандал с видео про «ненужную Пермь».
Напомним другой случай, когда российский чиновник проявил редкий для этого класса пример порядочности — не стал держаться за кресло и сам подал в отставку из-за выходки своего сына.
Речь идёт о заместителе председателя правительства Пермского края Алексее Дёмкине. Его сын Илья, проживавший на Бали, опубликовал видеоролик, в котором ответил на вопрос подписчиков.
— Некоторые меня спрашивают: «Илюха, а ты вернёшься в Пермь?» Ребят, вот это моё утро субботы (парень телефоном транслирует панораму живописных холмов в окрестностях вулкана Гунунг-Агунг, пальм, ресторана на склоне, где он сидит). Ну и на***** мне Пермь? — задался вопросом 27-летний отпрыск краевого чиновника.
Этого оказалось достаточно, чтобы вызвать такой резонанс в Сети, что автор закрыл доступ к видео ещё в тот же день. Дело оказалось в том, что его отец, будучи ещё мэром Перми, стал известен своей яркой патриотической позицией и вниманием к ветеранам СВО. А на своей последней должности ездил в республики Донбасса и возил туда гуманитарную помощь.
Парень немедленно вылетел на родину и вскоре уже снимал ролики в одной из пермских кофеен. Однако для его отца было уже поздно. Алексей Дёмкин сам подал заявление об отставке, сопроводив его публичным заявлением.
— Осознаю всю ответственность за высказывание своего сына. Поэтому посчитал правильным написать заявление по собственному желанию. Благодарю коллег из правительства за ценный опыт совместной работы, — написал тогда чиновник.
Как и в случае с Шевцовой, кто-то слил записанный для друзей ролик Ильи в Cеть. У Дёмкина-старшего были свои сложности в работе — пермяки не раз подозревали отца молодого человека в конфликте интересов из-за больших строительных проектов его семейной компании.
Семья Дёмкиных в Пермском крае хорошо известна прежде всего широко развёрнутым строительным бизнесом, базирующимся на мощностях Пермского завода силикатных панелей. В 2022 году только это предприятие заработало 4,3 млрд рублей, а у него ещё 25 дочерних предприятий, в одном из которых есть и доля молодого путешественника.