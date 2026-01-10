Ричмонд
«Ты что, фраер, попутал?»: Как мажоры в разгар СВО гробят карьеру родителей-чиновников

Выходки избалованных детей целого ряда российских чиновников изрядно потрепали нервы родителям в 2025 году, а в некоторых случаях даже стоили им карьеры. Кто попал под пресс общественного мнения?

«Фраер попутал». Как дерзкая фраза дочери чиновницы разрушила карьеру Юлии Шевцовой.

Самым ярким скандалом прошлого года стала отставка главы Нюксенского района Вологодской области Юлии Шевцовой. Напомним, «удружила» маме 19-летняя Ксения Шевцова, которая угрожала своим недругам отправить их в зону СВО.

— Ты что, фраер, попутал? Знаешь, кто моя мама? Мэр. Мы тебя на СВО отправим, — заявила 19-летняя Ксения Шевцова в ролике, опубликованном ею в соцсетях ещё в октябре 2024 года.

Это видео кто-то скачал из аккаунта девушки и разместил на публичных площадках весной 2025-го. И оно буквально взорвало блогосферу — в адрес семейства посыпались сотни гневных комментариев со стороны участников спецоперации и их семей.

Шевцова-старшая, будучи чиновницей опытной, попыталась купировать скандал на корню: видео было удалено, личные аккаунты членов семьи закрыты, а сама она записала видеообращение с извинениями за дочь. В нём мать назвала поведение Ксении недопустимым, заявила, что уже провела с ней «серьёзный разговор», заверила аудиторию в своей поддержке курса страны и любви к Родине.

Однако это не помогло, а только, кажется, обострило ситуацию. К народной критике присоединились известные блогеры и даже глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, заметившая, что Шевцова записала «странное видео с извинениями дерзким тоном». В Сети стали множиться призывы к добровольной отставке с поста главы районной администрации, который «мог бы как раз занять участник СВО».

Та самая видеозапись, разрушившая карьеру Юлии Шевцовой. Видео © Telegram / SHOT.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отреагировал на громкий скандал с дочерью главы Нюксенского района Юлии Шевцовой: чиновница уволена без права вернуться на госслужбу. По его словам, уволенная сможет найти себя в сфере, «не связанной с государственной службой, и обрести альтернативные варианты своего дальнейшего карьерного развития».

При этом областной начальник обозначил и причины скандала: у Шевцовой был конфликт с бывшими подчинёнными, которые, возможно, слили в Сеть видео её дочери.

— (Они) не упустили возможности попытаться «воткнуть ей шпильку» из соображений личной мести, — обрисовал ситуацию губернатор.

Впрочем, в Сети бытует и другое объяснение: адресатом скандала мог стать сам губернатор- «варяг», плохо уживающийся с местными элитами. Атака на него была предпринята через ослабление его команды — Юлия Шевцова была именно из неё.

Сети для СВО и сумка Louis Vuitton: два мира главы района Леонида Фролова.

В июле вспыхнул скандал с дочерью действующего главы района в Иркутской области Леонида Фролова. Девушка раскатывает по США и Мальдивам, сорит деньгами, а её муж опубликовал пост, в котором назвал весь мир «пробником Америки».

Напомним, скандал разгорелся из-за поста в соцсетях одного из журналистов — Ивана Панкина.

— Пока сам мэр в соцсетях выкладывает посты с бойцами СВО и волонтёрами, плетущими маскировочные сети, его дочь Екатерина и зять Рубен Казарян демонстрируют в запрещённом «Инстаграме» роскошный образ жизни с регулярными поездками в США и на Мальдивы. Тут всё — фото из Беверли-Хиллз и Голливуда, дорогие автомобили и брендовые вещи, шампанское Moët и сумочка Louis Vuitton для переноски собачки за 220 тысяч, — написал Панкин в своём аккаунте.

Кроме того, «шиковавшая» в соцсетях Екатерина Фролова привлекла внимание к имуществу районного главы и членов его семьи, которое оказалось совсем немаленьким — от недвижимости в элитных посёлках и семейного бизнеса до целого парка автомобилей, состоящего из Mercedes и Mercedes-Maybach.

На растущее общественное недовольство Фролов отреагировал нервно: он назвал претензии «потоками клеветы» и «бредом», который «перешёл все границы», затронув его семью и «священную тему СВО». А также дал понять, что обратившие внимание на похождения родни известны, обвинил их в работе на Украину и пригрозил, что к ним, «безусловно, придут те, кто борется с пятой колонной внутри страны, чтобы поговорить по существу».

Такая реакция, скорее всего, была продиктована предстоящими выборами главы района, которые должны были состояться спустя пару месяцев. Фролов намеревался переизбраться, и такое внимание было ему ни к чему. Впрочем, для него, в отличие от уволенной в Вологде Юлии Шевцовой, всё закончилось благополучно — глава семейства официально вступил в должность мэра Иркутского муниципального округа 24 сентября.

Сын на Бали, отец в отставке: чем закончился скандал с видео про «ненужную Пермь».

Напомним другой случай, когда российский чиновник проявил редкий для этого класса пример порядочности — не стал держаться за кресло и сам подал в отставку из-за выходки своего сына.

Речь идёт о заместителе председателя правительства Пермского края Алексее Дёмкине. Его сын Илья, проживавший на Бали, опубликовал видеоролик, в котором ответил на вопрос подписчиков.

— Некоторые меня спрашивают: «Илюха, а ты вернёшься в Пермь?» Ребят, вот это моё утро субботы (парень телефоном транслирует панораму живописных холмов в окрестностях вулкана Гунунг-Агунг, пальм, ресторана на склоне, где он сидит). Ну и на***** мне Пермь? — задался вопросом 27-летний отпрыск краевого чиновника.

Этого оказалось достаточно, чтобы вызвать такой резонанс в Сети, что автор закрыл доступ к видео ещё в тот же день. Дело оказалось в том, что его отец, будучи ещё мэром Перми, стал известен своей яркой патриотической позицией и вниманием к ветеранам СВО. А на своей последней должности ездил в республики Донбасса и возил туда гуманитарную помощь.

Парень немедленно вылетел на родину и вскоре уже снимал ролики в одной из пермских кофеен. Однако для его отца было уже поздно. Алексей Дёмкин сам подал заявление об отставке, сопроводив его публичным заявлением.

— Осознаю всю ответственность за высказывание своего сына. Поэтому посчитал правильным написать заявление по собственному желанию. Благодарю коллег из правительства за ценный опыт совместной работы, — написал тогда чиновник.

Как и в случае с Шевцовой, кто-то слил записанный для друзей ролик Ильи в Cеть. У Дёмкина-старшего были свои сложности в работе — пермяки не раз подозревали отца молодого человека в конфликте интересов из-за больших строительных проектов его семейной компании.

Семья Дёмкиных в Пермском крае хорошо известна прежде всего широко развёрнутым строительным бизнесом, базирующимся на мощностях Пермского завода силикатных панелей. В 2022 году только это предприятие заработало 4,3 млрд рублей, а у него ещё 25 дочерних предприятий, в одном из которых есть и доля молодого путешественника.

