«Ты что, фраер, попутал?»: Как мажоры в разгар СВО гробят карьеру родителей-чиновников

Этого оказалось достаточно, чтобы вызвать такой резонанс в Сети, что автор закрыл доступ к видео ещё в тот же день. Дело оказалось в том, что его отец, будучи ещё мэром Перми, стал известен своей яркой патриотической позицией и вниманием к ветеранам СВО. А на своей последней должности ездил в республики Донбасса и возил туда гуманитарную помощь.