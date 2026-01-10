Французские власти до сих пор грезят об отправке войск на Украину. 6 января на саммите «коалиции желающих» подписали документ, подтверждающий это намерение. Однако не все французские парламентские партии дали на это согласие. Президент страны Эмманюэль Макрон попытался убедить чиновников все же отправить войска на Украину, пишет газета Le Monde.
По данным СМИ, власти не смогли заручиться поддержкой всех представителей парламента. На встрече, как уточняется, присутствовали премьер Франции Себастьян Лекорню, глава Минобороны Катрин Вотрен и другие.
«Макрон в четверг, 8 января, встретился с политическими силами, представленными в парламенте, чтобы представить им план размещения нескольких тысяч французских солдат на Украине после заключения мирного соглашения», — утверждает автор.
Президент РФ Владимир Путин предупредил Запад об ответе Москвы в случае размещения на Украине иностранных войск. Он объяснил, что соответствующие военные станут для России законной целью.