Фидан: Турция готова заняться безопасностью в Чёрном море

Турция выразила готовность взять на себя вопросы обеспечения безопасности в Чёрном море в случае заключения соглашения по Украине.

Источник: Аргументы и факты

Турция выразила готовность взять на себя вопросы обеспечения безопасности в Чёрном море в случае подписания соглашения по Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Хакан Фидан.

В Анкаре подчеркнули стратегическую значимость Чёрного моря и отметили особую роль Турции как государства — члена НАТО, имеющего выход к этому региону. Власти считают необходимым нести ответственность за поддержание стабильности и безопасности в акватории.

Сообщается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее дал соответствующие поручения вооружённым силам, а профильные ведомства провели необходимую подготовительную работу. В результате Анкара заявляет о своей готовности приступить к выполнению этих функций при достижении соответствующих договорённостей.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о своем намерении обсудить с лидером США Дональдом Трампом стратегию разрешения украинского конфликта.

