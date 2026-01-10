Трамп прокомментировал ход переговоров по Украине: он заявил об отличных отношениях с Путиным

Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал о текущей ситуации вокруг украинского урегулирования. Он выразил надежду на скорое установление мира в регионе. По утверждению президента США, соглашение будет заключено. Об этом Дональд Трамп порассуждал в ходе встречи с представителями американских нефтяных компаний.