Трамп прокомментировал ход переговоров по Украине: он заявил об отличных отношениях с Путиным

Трамп: мирное соглашение по Украине будет достигнуто.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал о текущей ситуации вокруг украинского урегулирования. Он выразил надежду на скорое установление мира в регионе. По утверждению президента США, соглашение будет заключено. Об этом Дональд Трамп порассуждал в ходе встречи с представителями американских нефтяных компаний.

Президент Соединенных Штатов также рассказал о контактах с российским лидером Владимиром Путиным. Он назвал отношения с коллегой «отличными».

«Я думаю, что в итоге мы это урегулируем. Жаль, что мы не смогли сделать это быстрее», — констатировал Дональд Трамп.

Ранее президент США заявил, что судьба Кубы «висит на волоске». Он подчеркнул, что у страны большие проблемы. Американский лидер также подчеркнул, что дальше со стороны Вашингтона последуют только взрывы и военное вторжение на Кубу.

