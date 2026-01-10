Ричмонд
«Их судьба предрешена»: Политолог назвал две страны, которыми займётся Трамп после Венесуэлы

Американская операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро была тщательно спланирована и оказалась беспрецедентно мощной. Об этом политический обозреватель Грег Вайнер рассказал в разговоре с Общественной Службой Новостей.

По его словам, мотором этой политики стал сенатор Марко Рубио, известный своей непримиримой позицией к режиму Николаса Мадуро. Подготовка велась три месяца. Во Флориде для тренировок спецназа Delta построили точную копию резиденции Мадуро.

В самой операции участвовало 150 самолётов и 40 вертолётов. Каракас был полностью блокирован, город остался без электричества и интернета.

«Ситуация изменится во всей Латинской Америке», — уверен обозреватель. С падением Мадуро прекратятся бесплатные поставки венесуэльской нефти на Кубу и в Никарагуа, что предрекает судьбу и этих стран.

Вайнер также считает, что успех в Венесуэле ускорит решение вопроса с Гренландией. Дания, по его мнению, пойдёт на компромисс, и остров может перейти под контроль США без силовой операции.

Марко Рубио родился в семье кубинских иммигрантов. Ранее Трамп допустил, что госсекретарь устроил операцию в Венесуэле из личной мести. По словам главы Белого дома, Рубио прекрасно осведомлён о ситуации на Кубе, которая сильно зависит от поддержки Венесуэлы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
