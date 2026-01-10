«Их судьба предрешена»: Политолог назвал две страны, которыми займётся Трамп после Венесуэлы

По его словам, мотором этой политики стал сенатор Марко Рубио, известный своей непримиримой позицией к режиму Николаса Мадуро. Подготовка велась три месяца. Во Флориде для тренировок спецназа Delta построили точную копию резиденции Мадуро.
В самой операции участвовало 150 самолётов и 40 вертолётов. Каракас был полностью блокирован, город остался без электричества и интернета.
«Ситуация изменится во всей Латинской Америке», — уверен обозреватель. С падением Мадуро прекратятся бесплатные поставки венесуэльской нефти на Кубу и в Никарагуа, что предрекает судьбу и этих стран.
Вайнер также считает, что успех в Венесуэле ускорит решение вопроса с Гренландией. Дания, по его мнению, пойдёт на компромисс, и остров может перейти под контроль США без силовой операции.
Марко Рубио родился в семье кубинских иммигрантов. Ранее Трамп допустил, что госсекретарь устроил операцию в Венесуэле из личной мести. По словам главы Белого дома, Рубио прекрасно осведомлён о ситуации на Кубе, которая сильно зависит от поддержки Венесуэлы.
