СМИ: Украина может заключить с США соглашение о восстановлении

Telegraph: Киев может заключить с США соглашение о восстановлении на $800 млрд.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут заключить в швейцарском Давосе соглашение, направленное на привлечение около 800 миллиардов долларов в течение десяти лет для восстановления Украины, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на западных и украинских чиновников.

«Западные чиновники заявили Telegraph, что Зеленский и Трамп поедут на швейцарский горный курорт, где, как ожидается, встретятся и оформят соглашение… По словам украинских чиновников, план процветания направлен на привлечение около 800 миллиардов долларов в течение десяти лет для восстановления Украины и перезапуска ее экономики», — пишет издание.

Как отмечается, Зеленский собирался посетить Белый дом на следующей неделе для заключения соглашений о восстановлении и гарантиях безопасности, но его европейские союзники предложили ему вместо этого Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе как более подходящую альтернативу для встречи с Трампом.

Как пишет издание, европейские чиновники призвали Зеленского не торопиться с переговорами с Трампом, поскольку они считают, что американский лидер сейчас поддерживает их стремление завершить конфликт на выгодных для Киева условиях.

