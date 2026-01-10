Ричмонд
Макрон обсудил с парламентом Франции отправку войск на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с лидерами парламентских фракций отправку войск на Украину после завершения конфликта, пишет Le Monde. Как уточняет газета, «никто в целом не выступал против предложенного механизма».

Источник: LEV RADIN/EPA/TASS

Всего на встрече, которая продолжалась три часа, присутствовали около 30 человек. В их числе представители как парламента, так и правительства.

Как сообщает Le Monde, некоторые участники встречи рассматривали «коалицию желающих» как возможную альтернативу НАТО. При этом часть из них настороженно относится к готовности властей США вмешаться в урегулирование конфликта в случае нарушения прекращения огня. «Макрон говорит, что получил обязательства по гарантиям безопасности от американцев, но я сейчас настороженно отношусь к американскому слову», — сказал член парламентского комитета по обороне Жан-Луи Тьерио.

Сам Эмманюэль Макрон настаивал на том, что международные силы будут находиться «далеко от фронта». «Мы не будем на передовой, мы там, чтобы контролировать украинскую армию», — сказал он. Лидер «Непокоренной Франции» (LFI) в Национальном собрании Матильда Пано в свою очередь сказала, что фракция будет требовать мандата ООН на отправку войск на территорию Украины после подписания мирного соглашения. Секретарь Французской коммунистической партии призвал к формированию объединенных сил под эгидой Организации Объединенных Наций.

6 января президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали декларацию о развертывании войск двух стран на Украине после завершения боевых действий. Документ должны согласовать национальные парламенты. The Times писала, что Франция и Британия могут отправить на Украину до 15 тыс. военнослужащих для обслуживания техники, обучения ВСУ и строительства оборонной инфраструктуры.

