Макрон обсудил с парламентом Франции отправку войск на Украину

Сам Эмманюэль Макрон настаивал на том, что международные силы будут находиться «далеко от фронта». «Мы не будем на передовой, мы там, чтобы контролировать украинскую армию», — сказал он. Лидер «Непокоренной Франции» (LFI) в Национальном собрании Матильда Пано в свою очередь сказала, что фракция будет требовать мандата ООН на отправку войск на территорию Украины после подписания мирного соглашения. Секретарь Французской коммунистической партии призвал к формированию объединенных сил под эгидой Организации Объединенных Наций.