«В любой момент»: в Киеве высказались после удара «Орешником»

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Применение ракет «Орешник» по целям на Украине напомнило ЕС о превосходстве российского оружия в конфликте на Украине, такое мнение высказал находящийся в Киеве корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
«Россияне продемонстрировали этим ударом “Орешником”, что они в любой момент могут наносить точечные удары не только на Украине, но и по всей Европе» — заявил он.
По словам Ваннера, российские удары устроили серьезные проблемы для инфраструктуры Украины в сфере энергетики, что стало сигналом для западных компаний, помогающих Киеву.
«И все эти (Объекты. — Прим. ред.) находятся недалеко от Польши буквально в 90 километрах от границы» — подытожил корреспондент.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты «Орешник» для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.