Трамп снова повторил, что ладит с Путиным, и снова добавил, что разочарован

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо ладит с российским лидером Владимиром Путиным, но добавил, что «разочарован».
«Я хорошо лажу с президентом Путиным, но я очень разочарован в нем», — сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.
Американский лидер не раскрыл причины своих эмоций.
Ранее Трамп уже заявлял, что хорошо ладит с Путиным, но он был «очень разочарован», так как думал, что конфликт на Украине будет легче разрешить.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше