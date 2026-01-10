Ричмонд
Трамп снова повторил, что ладит с Путиным, и снова добавил, что разочарован

Трамп хорошо ладит с Путиным, но разочарован им.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо ладит с российским лидером Владимиром Путиным, но добавил, что «разочарован».

«Я хорошо лажу с президентом Путиным, но я очень разочарован в нем», — сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.

Американский лидер не раскрыл причины своих эмоций.

Ранее Трамп уже заявлял, что хорошо ладит с Путиным, но он был «очень разочарован», так как думал, что конфликт на Украине будет легче разрешить.

