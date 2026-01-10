Трамп понял, почему Путин не боится Европу

Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал Европу.
Ряд европейских государств — союзников Вашингтона — демонстрируют отставание и не внушают опасений другим странам, в том числе России. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.
«Европа не вызывает страха. Она отстает. Я бы сказал, очевидно, что президент [России Владимир] Путин не боится Европу», — трансляция очередного выступления Трампа выложена в youtube-канале Белого дома.
По мнению американского лидера, Путин боится только Соединенных Штатов. Но при условии, что государством лично руководит Трамп. URA.RU уже рассказывало, что ранее президент США признался в любви к россиянам.