Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп понял, почему Путин не боится Европу

Ряд европейских государств — союзников Вашингтона — демонстрируют отставание и не внушают опасений другим странам, в том числе России. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал Европу.

Ряд европейских государств — союзников Вашингтона — демонстрируют отставание и не внушают опасений другим странам, в том числе России. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

«Европа не вызывает страха. Она отстает. Я бы сказал, очевидно, что президент [России Владимир] Путин не боится Европу», — трансляция очередного выступления Трампа выложена в youtube-канале Белого дома.

По мнению американского лидера, Путин боится только Соединенных Штатов. Но при условии, что государством лично руководит Трамп. URA.RU уже рассказывало, что ранее президент США признался в любви к россиянам.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше