Россия 9 января нанесла ответный удар по территории Львовской области Украины. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал атаку ракетой «Орешник» заслуженной. Так он прокомментировал пост в соцсети с видео ночного удара.
Профессор подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский заслужил такой ответ за свои действия. Он положительно оценил атаку «Орешником».
«Любишь играть в тупые игры — получай тупые призы, Зеленский», — написал Туомас Малинен, добавив отметку бывшего комика.
Удар ВС России застал Киев врасплох. Нелегитимный украинский лидер вскоре после удара в Telegram-канале запросил у Запада новые системы ПВО. Бывший комик напомнил европейским «союзникам» о важности поддержки Киева.