Трамп: народ США получит значительную выгоду от развития Венесуэлы

Трамп заявил, что Соединённые Штаты рассчитывают на существенные выгоды от развития Венесуэлы.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты рассчитывают на существенные выгоды от развития Венесуэлы. По его мнению, сотрудничество в этой сфере откроет новые экономические возможности для американской стороны.

Он отметил, что ключевым фактором ожидаемой выгоды станет значительный рост добычи нефти. По оценке американского лидера, объёмы производства могут достигнуть уровней, которые ранее были редкостью для мировой энергетики.

Как подчеркнул Трамп во время встречи с руководителями ведущих нефтегазовых компаний США, именно масштабная нефтедобыча станет основой экономической отдачи, которую в перспективе почувствуют граждане Соединённых Штатов.

Ранее Трамп сообщил, что власти Венесуэлы 8 января согласились передать Соединённым Штатам 30 миллионов баррелей нефти. По его словам, указанный объём уже направляется американской стороне и представляет собой значительную партию энергоресурсов.

