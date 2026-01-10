Ричмонд
Трамп заявил, что РФ может получить от США всю необходимую нефть: бизнес с венесуэльскими ресурсами начался

Трамп прорекламировал России и Китаю венесуэльскую нефть.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп рассказал о старте продаж венесуэльской нефти. Американский лидер прорекламировал ресурсы России и Китаю. Он отметил, что Москва может получить от Вашингтона всю необходимую ей нефть. Об этом президент США заявил в ходе беседы с представителями американских нефтяных компаний.

Глава Белого дома также уточнил, что Китаю необходимо много нефти. Он указал на готовность Штатов ее поставлять.

«Да, им нравится нефть, даже несмотря на то, что они сами производят ее в больших объемах. Но Китай, Россия и все остальные смогут прийти к нам, и мы будем открыты для бизнеса практически сразу», — констатировал Дональд Трамп.

Он также рассказал о готовности Вашингтона ко второй операции в Венесуэле. При этом, по словам президента США, повторное вторжение не потребуется.

