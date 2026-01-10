Ричмонд
Россия или Китай: Трамп объяснил, почему США не могут отказаться от Гренландии

Президент США Дональд Трамп на встрече с топ-менеджерами нефтяных компаний заявил, что его страна добьётся владения Гренландией «тем или иным способом». По словам американского лидера, Вашингтон намерен действовать независимо от мнения жителей острова и не хочет, чтобы рядом оказались Россия или Китай.

Источник: Life.ru

Трамп пояснил, что пока не готов раскрывать, сколько денег понадобится для покупки или присоединения Гренландии.

«Я пока не говорю о деньгах за Гренландию. Возможно, я буду говорить об этом, но сейчас мы собираемся что-то сделать с Гренландией, нравится им это или нет», — сказал он.

Президент добавил, что США предпочли бы договориться самым простым способом, но готовы идти более сложным путём, если сделка окажется невозможной.

«Я бы хотел заключить сделку, знаете, самым простым способом. Но если мы не сможем этого сделать, то пойдём по сложному пути», — подчеркнул Трамп, объясняя мотивы Вашингтона.

По его мнению, быстрые действия США необходимы, чтобы предотвратить усиление влияния России или Китая на стратегически важный арктический регион.

Ранее Life.ru писал, что Евросоюз выразил серьёзную озабоченность планами США по Гренландии. Глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что подобные заявления Вашингтона вызывают «крайнее беспокойство» и нарушают международное право. Она напомнила, что Дания, к которой относится остров, является надёжным союзником США, и подобная риторика не способствует стабильности.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

