Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США не хотят видеть Россию или Китай рядом с Гренландией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не допустит соседства России или Китая с Гренландией. Он добавил, что Соединенные Штаты хотят завладеть островом, а не арендовать его.

Источник: Reuters

«Мы собираемся что-то предпринять в отношении Гренландии, хотят они этого или нет, потому что если мы этого не сделаем, Гренландию возьмут под контроль Россия или Китай, а мы не собираемся иметь Россию или Китай в качестве соседа», — сказал Дональд Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

По словам президента США, Россия и Китай были заинтересованы и в контроле над венесуэльской нефтью. «Всем нужно понимать, что если бы мы этого не сделали, это бы сделали Китай или Россия», — добавил он. 3 января Соединенные Штаты нанесли удары по Каракасу и похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, после чего заявили о намерении продавать местную нефть.

4 января Дональд Трамп заявил, что США необходим контроль над Гренландией для возвращения контроля над западным полушарием. По его словам, сейчас остров окружен «российскими и китайскими кораблями».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше