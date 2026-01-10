Слуцкий высказался о джентльменах после удара «Орешником» по Украине

Слуцкий заявил kp.ru, что любые пересечения «красных линий» будут встречать симметричный ответ. Комментируя инициативу Киева созвать Совбез ООН, политик заявил, что украинский министр иностранных дел Андрей Сибига «делает хорошую мину при плохой игре».
«Нет джентльменского выхода из неджентльменских ситуаций», — подчеркнул Слуцкий, посоветовав противнику задуматься о своём положении. По его словам, украинскому режиму стоит идти на переговоры, а не искать поддержки у «разваливающейся, как карточный домик» западной коалиции.
Парламентарий предупредил, что если Киев не одумается, удар «Орешником» может быть не последним. При этом он отметил работу по налаживанию переговорной механики, в первую очередь, с США.
9 января российское военное ведомство сообщило о достижении целей удара по объектам на территории Украины, нанесённого гиперзвуковым комплексом «Орешник». В ведомстве пояснили, что данный удар является ответом на атаку дронов на резиденцию президента РФ в Новгородской области.
