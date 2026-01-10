Ричмонд
Трамп признался к любви народу России и предложил Москве покупать венесуэльскую нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов продавать добываемую в Венесуэле нефть России и Китаю. По его словам, Москва и Пекин могут покупать столько, сколько захотят, а поставки будут налажены почти сразу.

Источник: Life.ru

На встрече с главами американских нефтяных компаний Трамп подчеркнул открытость США к бизнесу и стратегическое сотрудничество с Венесуэлой.

«Китай может покупать у нас столько нефти, сколько захочет. Россия может получать от нас всю нефть, которая ей нужна. И да, им нравится нефть, несмотря на то, что они сами производят её в больших объёмах. Но Китай, Россия и все остальные смогут прийти к нам, и мы будем открыты для бизнеса практически сразу», — сказал глава Белого дома.

Он также заявил, что заранее предупреждал Москву и Пекин о своих планах по Венесуэле и подчеркнул дружелюбное отношение к народам этих стран.

«Я люблю народ Китая. Я люблю народ России», — добавил Трамп.

По словам американского лидера, США готовы удовлетворять растущий спрос Китая на нефть и поддерживать долгосрочные экономические связи с Россией.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп отказался требовать компенсации с Венесуэлы за прошлые убытки американских компаний. По его словам, отношения с Каракасом будут выстраиваться «с ровной поверхности», а предыдущие финансовые потери стали результатом действий прошлых властей США.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

