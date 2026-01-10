Трамп признался к любви народу России и предложил Москве покупать венесуэльскую нефть

«Китай может покупать у нас столько нефти, сколько захочет. Россия может получать от нас всю нефть, которая ей нужна. И да, им нравится нефть, несмотря на то, что они сами производят её в больших объёмах. Но Китай, Россия и все остальные смогут прийти к нам, и мы будем открыты для бизнеса практически сразу», — сказал глава Белого дома.