Трамп признался к любви народу России и предложил Москве покупать венесуэльскую нефть

На встрече с главами американских нефтяных компаний Трамп подчеркнул открытость США к бизнесу и стратегическое сотрудничество с Венесуэлой.
«Китай может покупать у нас столько нефти, сколько захочет. Россия может получать от нас всю нефть, которая ей нужна. И да, им нравится нефть, несмотря на то, что они сами производят её в больших объёмах. Но Китай, Россия и все остальные смогут прийти к нам, и мы будем открыты для бизнеса практически сразу», — сказал глава Белого дома.
Он также заявил, что заранее предупреждал Москву и Пекин о своих планах по Венесуэле и подчеркнул дружелюбное отношение к народам этих стран.
«Я люблю народ Китая. Я люблю народ России», — добавил Трамп.
По словам американского лидера, США готовы удовлетворять растущий спрос Китая на нефть и поддерживать долгосрочные экономические связи с Россией.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп отказался требовать компенсации с Венесуэлы за прошлые убытки американских компаний. По его словам, отношения с Каракасом будут выстраиваться «с ровной поверхности», а предыдущие финансовые потери стали результатом действий прошлых властей США.
