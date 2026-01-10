Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: договоренность об урегулировании на Украине будет достигнута

Трамп выразил уверенность в том, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине в конечном итоге будет достигнуто.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине в конечном итоге будет достигнуто. Он отметил, что рассчитывал на более быстрый прогресс в этом направлении, однако подчеркнул неизбежность достижения договорённостей.

Комментируя ход переговоров во время встречи с руководителями крупнейших американских нефтяных компаний в Белом доме, Трамп затронул тему отношений с российским руководством. Он указал на наличие у него устойчивых рабочих контактов с президентом России Владимиром Путиным.

Американский лидер также упомянул своё отношение к России и Китаю, подчеркнув уважение к народам обеих стран.

Ранее Трамп заявил, что верит в желание российского лидера Владимира Путина урегулировать конфликт на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше