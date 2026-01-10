Трамп: договоренность об урегулировании на Украине будет достигнута

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине в конечном итоге будет достигнуто. Он отметил, что рассчитывал на более быстрый прогресс в этом направлении, однако подчеркнул неизбежность достижения договорённостей.
Комментируя ход переговоров во время встречи с руководителями крупнейших американских нефтяных компаний в Белом доме, Трамп затронул тему отношений с российским руководством. Он указал на наличие у него устойчивых рабочих контактов с президентом России Владимиром Путиным.
Американский лидер также упомянул своё отношение к России и Китаю, подчеркнув уважение к народам обеих стран.
Ранее Трамп заявил, что верит в желание российского лидера Владимира Путина урегулировать конфликт на Украине.