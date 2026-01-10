Ричмонд
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НАТО предупредили о последствиях удара «Орешником»

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Развертывание российскими военными комплекса «Орешник» усиливает раскол в НАТО, такое мнение высказал в беседе с газетой Berliner Zeitung австрийский полковник Маркус Райснер.

Источник: РИА "Новости"

Эксперт пояснил, что развертывание «Орешника» вынуждает президента США Дональда Трампа думать о безопасности своей страны и все активнее требовать у Дании Гренландию.

«Это еще больше усугубляет раскол в НАТО» — предупредил Райснер.

По словам полковника, Европе на фоне появления у России «Орешника» необходимо переосмыслить свои системы противоракетной обороны и раннего предупреждения.

«Нам наконец-то нужно начать серьезно и реалистично оценивать ситуацию» — заключил эксперт.

В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты «Орешник» для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.

СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира». Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше