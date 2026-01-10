Макрон собрал партии, чтобы убедить их отправить войска на Украину

Ранее Life.ru писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал план по размещению войск на Украине. Он подчеркнул, что любые военные шаги должны идти после перемирия и гарантий безопасности, а затем — долгосрочного мирного соглашения с Россией. Без согласия Москвы, по словам Мерца, формирование многонациональных сил невозможно.