Макрон собрал партии, чтобы убедить их отправить войска на Украину

На заседании присутствовали премьер-министр Себастьян Лекорню, министр вооружённых сил Катрин Вотрен, начальник штаба генералом Фабьен Мандон и около 30 других политиков.
«Макрон собрал политические силы, представленные в парламенте, чтобы представить план размещения нескольких тысяч французских солдат на Украине после заключения мирного соглашения», — пишет издание.
Несмотря на различные мнения, никто из партийных представителей не был категорически против инициативы французского лидера.
«Никто за столом не выступал против механизма, представленного главой государства. Некоторые парламентарии даже рассматривают эту “коалицию желающих” как возможную альтернативу НАТО», — отметила Le Monde.
При этом партия La France Insoumise потребовала, чтобы в случае отправки войск был получен мандат ООН, который бы гарантировал международное одобрение таких действий.
Ранее Life.ru писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал план по размещению войск на Украине. Он подчеркнул, что любые военные шаги должны идти после перемирия и гарантий безопасности, а затем — долгосрочного мирного соглашения с Россией. Без согласия Москвы, по словам Мерца, формирование многонациональных сил невозможно.
