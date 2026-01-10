Ричмонд
В Британии заявили о новой сделке между США и Украиной: ожидается встреча Трампа и Зеленского

The Telegraph: США и Украина подпишут соглашение о восстановлении на $800 млрд.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон и Киев намерены заключить новое соглашение. Сделка касается периода восстановления Украины. По данным The Telegraph, Вашингтон и Киев заключат сделку на сумму в 800 миллиардов долларов.

Газета также указывает, что соглашение будет включать гарантии безопасности. Утверждается, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский вскоре могут провести личную встречу. Автор уточняет, что диалог планируется во время экономического форума в Давосе.

В материале говорится, что 800 миллиардов долларов будут привлекаться «в течение десятилетия». Кроме того, уточняется, что встреча Дональда Трампа с Зеленским должна была случиться раньше. Однако бывшего комика отговорили европейцы.

Днем ранее Зеленский заявил, что Вашингтон и Киев могут заключить сделку о свободной торговле для Украины. Переговоры на эту тему уже ведутся.

