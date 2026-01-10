Фон дер Ляйен: ЕС предоставит Сирии $722 млн на послевоенное восстановление

Кроме того, Фон дер Ляйен и Кошта в рамках своего ближневосточного турне также посетили Ливан. На встрече с президентом Джозефом Ауном они заявили «о неизменной поддержке стабильности и процветания ливанского государства». В то же время руководитель Ливана обратился к ЕС с просьбой оказать содействие в возвращении 1,5 млн сирийских беженцев на родину.