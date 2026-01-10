Путин внес в ГД соглашение с Белоруссией о защите граждан за границей

Президент России Владимир Путин в пятницу, 9 января, внес в Государственную Думу на ратификацию соглашение с Белоруссией о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными судебными органами. Соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе документов.
— Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции, подписанное в городе Москве 13 марта 2025 года, — говорится в документе.
В пояснительной записке к проекту закона говорится, что целью соглашения является конструктивное сотрудничество сторон для защиты своих граждан и обеспечения гарантий их прав в условиях возможного необоснованного уголовного преследования третьими странами.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в воскресенье, 21 декабря, встретились в Санкт-Петербурге в преддверии заседания Высшего евразийского экономического совета. Во время беседы Путин поблагодарил белорусского лидера за высокую оценку отношений Москвы и Минска.