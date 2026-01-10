Зеленский и Трамп готовят соглашение на $800 млрд для восстановления Украины

Сам Зеленский планировал поездку в Белый дом для подписания соглашений, но европейские союзники предложили главе киевского режима перенести встречу с президентом США на форум в Давосе, считая это более подходящей площадкой для обсуждения. По данным западных чиновников, соглашение рассчитано на привлечение около 800 миллиардов долларов в течение десяти лет и станет основой масштабного восстановления Украины.