Зеленский и Трамп готовят соглашение на $800 млрд для восстановления Украины

США и Украина готовят рекордное соглашение на 800 млрд долларов для восстановления страны. Владимир Зеленский и Дональд Трамп планируют встретиться в швейцарском Давосе на Всемирном экономическом форуме, чтобы оформить десятилетний план по привлечению инвестиций и перезапуску украинской экономики.

Источник: Life.ru

Сам Зеленский планировал поездку в Белый дом для подписания соглашений, но европейские союзники предложили главе киевского режима перенести встречу с президентом США на форум в Давосе, считая это более подходящей площадкой для обсуждения. По данным западных чиновников, соглашение рассчитано на привлечение около 800 миллиардов долларов в течение десяти лет и станет основой масштабного восстановления Украины.

Европейские партнёры также призвали Киев не торопиться с переговорами с Трампом, отмечая, что пока американский лидер поддерживает их стремление завершить конфликт на выгодных для Украины условиях. План включает экономические стимулы, инвестиции в инфраструктуру и долгосрочную стратегию для стабилизации страны.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский назвал серию блэкаутов «попыткой сломать Украину» и потребовал от западных стран усилить помощь. После ударов по энергетической инфраструктуре во многих городах он призвал ускорить поставки систем ПВО и оборудования для обороны. Дипломатические переговоры, по его словам, не должны мешать срочной поддержке страны.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

