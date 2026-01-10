Ричмонд
WSJ: Трамп отчитал сенаторов-республиканцев из-за резолюции по Венесуэле

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп лично позвонил и сообщил о своем недовольстве сенаторам-республиканцам, поддержавшим продолжение работы Сената Конгресса США над запретом президенту применять национальные вооруженные силы против Венесуэлы. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По их сведениям, глава государства позвонил Рэнду Полу (от штата Кентукки), Сюзан Коллинз (от Мэна), Джошу Хоули (от Миссури), Лизе Мурковски (от Аляски) и Тодду Янгу (от Индианы). Как отметили источники издания, Трамп был чрезвычайно разгневан и воспринял состоявшееся 8 января волеизъявление как «голосование лично против себя», против военной операции, которую он считает своим крупным успехом, а также против принимавших в ней участие военнослужащих.

8 января Сенат Конгресса в ходе процедурного голосования одобрил продолжение работы над совместной резолюцией с требованием к администрации Трампа не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения высшего законодательного органа. В документе подчеркивается, что в США лишь Конгресс обладает полномочиями объявлять войну. В поддержку резолюции высказались 52 сенатора, против — 47.

