Трамп: США добьются владения Гренландией тем или иным способом

Позднее, отвечая на вопросы журналистов, американский лидер уточнил, что на данный момент не рассматривает всерьёз вариант приобретения Гренландии за денежную компенсацию. При этом он дал понять, что США намерены предпринять активные шаги в отношении острова независимо от позиции других сторон, связывая это с геополитическими соображениями и нежеланием допустить усиление влияния России или Китая в регионе.