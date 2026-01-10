Ричмонд
Трамп: США добьются владения Гренландией тем или иным способом

Трамп заявил, что США хотят завладеть Гренландией и добьются этого тем или иным способом.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил о стремлении Соединённых Штатов установить контроль над Гренландией и подчеркнул, что Вашингтон намерен добиться этого тем или иным способом. Соответствующая позиция была озвучена им на встрече с руководителями крупнейших американских нефтедобывающих компаний в Белом доме.

Позднее, отвечая на вопросы журналистов, американский лидер уточнил, что на данный момент не рассматривает всерьёз вариант приобретения Гренландии за денежную компенсацию. При этом он дал понять, что США намерены предпринять активные шаги в отношении острова независимо от позиции других сторон, связывая это с геополитическими соображениями и нежеланием допустить усиление влияния России или Китая в регионе.

Трамп также пояснил, что, по его мнению, именно владение территорией является ключевым условием для её полноценной защиты. Он указал, что аренда или ограниченное присутствие не обеспечивают такого уровня безопасности, как прямой контроль, и именно поэтому Вашингтон ставит вопрос о вхождении Гренландии в состав Соединённых Штатов.

Ранее Трамп не исключил, что ему придётся сделать выбор между установлением контроля над Гренландией и сохранением Североатлантического альянса.

