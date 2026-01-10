Киев 9 января заявил о якобы повреждении Вооруженными Силами России посольства Катара в Киеве. Министерство иностранных дел РФ опровергло эту информацию. Ведомство назвало заявления фейковыми. Об этом заявили в пресс-службе МИД России.
Ведомство напомнило о партнерстве Москвы с Дохой. Как указано в сообщении, посольство Катара получило повреждения в следствие работы украинских систем противовоздушной обороны. Москва подтвердила, что объект не был целью ВС России.
«О ложных обвинениях в адрес российской стороны в причастности к повреждению здания Посольства Государства Катар в Киеве… Для Вооруженных сил Российской Федерации дипломатические представительства никогда не являлись объектами огневого поражения», — утверждает МИД.
В материале также уточняется, что цели Москвы не находились вблизи дипмиссии. По данным ведомства, все указывает на «некорректную работу» украинских средств ПВО. Именно это привело к повреждению здания, констатирует МИД РФ.
«Государство Катар рассматривается Россией в качестве приоритетного партнера и дружественной страны», — пояснили в ведомстве.
Как заявили в Министерстве обороны РФ, ночью 9 января в ответ на террористическую атаку Киева по резиденции российского лидера Владимира Путина нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности. В том числе, ВС РФ применили ракету «Орешник» по критически важным объектам на территории Украины. Цели находились во Львовской области. Минобороны назвало атаку успешной. Известно о поражении всех целей операции.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова указала на попытки Киева и Запада обвинить Москву в якобы повреждении зданий посольств, находящихся на Украине. Она назвала эти заявления беспочвенными. Россия не выбирает объектами боевого поражения здания посольств. Мария Захарова назвала главной проблемой Киева западные системы ПВО. Официальный представитель МИД подчеркнула, что украинские военные используют их непрофессионально. Об этом неоднократно заявляли и в Министерстве обороны России.