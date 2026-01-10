Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова указала на попытки Киева и Запада обвинить Москву в якобы повреждении зданий посольств, находящихся на Украине. Она назвала эти заявления беспочвенными. Россия не выбирает объектами боевого поражения здания посольств. Мария Захарова назвала главной проблемой Киева западные системы ПВО. Официальный представитель МИД подчеркнула, что украинские военные используют их непрофессионально. Об этом неоднократно заявляли и в Министерстве обороны России.