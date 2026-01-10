Ричмонд
В Киеве подтвердили наличие граждан Украины среди экипажа танкера «Маринера»

Среди экипажа захваченного береговой охраной США танкера «Маринера» есть украинцы, подтвердила посол страны в Соединённых Штатах Ольга Стефанишина.

Источник: Life.ru

По её словам, дипмиссия находится в постоянном контакте с американскими органами власти и Госдепартаментом для обеспечения консульского доступа к гражданам.

На захваченном в тот же день судне Sophia граждан Украины нет, уточнили в посольстве.

Напомним, на борту задержанного танкера «Маринера» было 28 моряков, из которых 20 человек — граждане Украины. Ещё шесть, включая капитана, имеют грузинское гражданство. Двое членов команды — граждане России. Ранее в МИД РФ потребовали, чтобы Штаты обеспечили достойное обращение с российскими моряками и не мешали их возвращению в страну.

