КНДР обвинила Южную Корею во вторжении в ее воздушное пространство

Южнокорейский разведывательный беспилотный летательный аппарат был сбит над территорией КНДР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на заявление представителя Генерального штаба Корейской народной армии.
Инцидент произошёл 4 января, когда подразделения противовоздушной обороны КНДР зафиксировали воздушную цель, пересёкшую межкорейскую границу со стороны Южной Кореи. С использованием средств радиоэлектронной борьбы беспилотник был принудительно посажен на территории республики.
По данным военных, аппарат был оснащён средствами наблюдения и был запрограммирован на трёхчасовой полёт с задачей съёмки важных объектов КНДР. В его камерах были обнаружены видеозаписи, сделанные над территорией страны, общей продолжительностью около семи минут.
В Генштабе КНДР заявили, что произошедшее является очередным подтверждением разведывательной деятельности и провокационных действий со стороны Южной Кореи, которые, по утверждению Пхеньяна, продолжаются несмотря на смену власти в Сеуле.
Ранее в КНДР состоялись испытания нового типа зенитных ракет высокой дальности. В этот же день лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ознакомился с планами тайных подводных вооружений.