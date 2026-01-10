Ричмонд
КНДР обвинила Южную Корею во вторжении в ее воздушное пространство

Южнокорейский разведывательный беспилотный летательный аппарат был сбит над территорией КНДР.

Источник: Аргументы и факты

Южнокорейский разведывательный беспилотный летательный аппарат был сбит над территорией КНДР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на заявление представителя Генерального штаба Корейской народной армии.

Инцидент произошёл 4 января, когда подразделения противовоздушной обороны КНДР зафиксировали воздушную цель, пересёкшую межкорейскую границу со стороны Южной Кореи. С использованием средств радиоэлектронной борьбы беспилотник был принудительно посажен на территории республики.

По данным военных, аппарат был оснащён средствами наблюдения и был запрограммирован на трёхчасовой полёт с задачей съёмки важных объектов КНДР. В его камерах были обнаружены видеозаписи, сделанные над территорией страны, общей продолжительностью около семи минут.

В Генштабе КНДР заявили, что произошедшее является очередным подтверждением разведывательной деятельности и провокационных действий со стороны Южной Кореи, которые, по утверждению Пхеньяна, продолжаются несмотря на смену власти в Сеуле.

Ранее в КНДР состоялись испытания нового типа зенитных ракет высокой дальности. В этот же день лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ознакомился с планами тайных подводных вооружений.

