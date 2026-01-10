В Австрии сообщили о негативных последствиях для НАТО от применения Россией «Орешника»

Российские военные 9 января нанесли удар ракетой «Орешник» по украинской территории. Целями стали объекты критической инфраструктуры. Как заявил австрийский полковник Маркус Райснер, развертывание «Орешника» усилило раскол в НАТО. Его цитирует газета Berliner Zeitung.
Полковник отметил, что развертывание ракетного комплекса сказывается на альянсе. Он заявил, что теперь американский лидер Дональд Трамп должен думать о безопасности США. «Орешник» также вынуждает Вашингтон присоединить к стране Гренландию, уточняется в статье. В Европе также переосмысливают системы противоракетной обороны на этом фоне, добавил полковник.
«Нам наконец-то нужно начать серьезно и реалистично оценивать ситуацию», — признал Маркус Райснер.
Власти США тем временем активно угрожают ряду стран. Дональд Трамп заявил, что его действия могут быть ограничены только собственной моралью. Он пренебрег международным правом.