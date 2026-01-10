Ричмонд
В Австрии сообщили о негативных последствиях для НАТО от применения Россией «Орешника»

BZ: развёртывание Россией «Орешника» усугубило раскол в НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные 9 января нанесли удар ракетой «Орешник» по украинской территории. Целями стали объекты критической инфраструктуры. Как заявил австрийский полковник Маркус Райснер, развертывание «Орешника» усилило раскол в НАТО. Его цитирует газета Berliner Zeitung.

Полковник отметил, что развертывание ракетного комплекса сказывается на альянсе. Он заявил, что теперь американский лидер Дональд Трамп должен думать о безопасности США. «Орешник» также вынуждает Вашингтон присоединить к стране Гренландию, уточняется в статье. В Европе также переосмысливают системы противоракетной обороны на этом фоне, добавил полковник.

«Нам наконец-то нужно начать серьезно и реалистично оценивать ситуацию», — признал Маркус Райснер.

Власти США тем временем активно угрожают ряду стран. Дональд Трамп заявил, что его действия могут быть ограничены только собственной моралью. Он пренебрег международным правом.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
