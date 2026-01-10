The Telegraph: США и Украина подпишут договор о восстановлении на $800 млрд

Соглашение построено вокруг подписанного в прошлом году соглашения о полезных ископаемых, которое предоставило американским инвесторам лучший доступ к будущим горнодобывающим проектам на Украине. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал соглашение важнейшей частью общего пакета мер по прекращению огня, который он вел в течение последних нескольких месяцев. Он заявил после встречи «коалиции желающих» в Париже на этой неделе, что крупнейшая в мире инвестиционная группа BlackRock примет участие в программе. Однако детали соглашения пока не раскрываются.